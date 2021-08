Sartirana, i sindacati: «Rispondano sul personale o sarà stato di agitazione»

Aspetteranno la fine delle vacanze e la metà del mese di settembre. Ma in assenza delle risposte richieste alla dirigenza della casa di riposo “Nigra” di Sartirana, i sindacati dichiareranno lo stato di agitazione.

«Nell'ultimo periodo si è registrata una carenza di personale dovuto a due pensionamenti che non sono stati compensati da assunzioni – commenta Maurizio Poggi segretario provinciale della Uil-Fp – con un conseguente aumento dei carichi di lavoro che hanno fatto saltare la regolarità dei turni. Nonostante questo il personale in servizio ha fatto fronte alle necessità. Abbiamo sottoposto la questione alla dirigenza della struttura e al Comune e siamo in attesa di riscontri. Lo scorso 4 agosto c'è stato un incontro con il cda – continua il sindacalista - al quale ha partecipato anche il sindaco. Sul tappeto ci sono problematiche importanti che non possono essere procrastinate. Attendiamo perciò di ricevere risposte entro il secondo sabato del prossimo mese; se non sarà così siamo pronti ad organizzare un presidio e a proclamare lo stato di agitazione».