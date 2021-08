“Vaccinatevi per non rischiare un autunno di contagi”.

Nonostante possibilità di prenotazioni ad ampio raggio, i Vax day, i camper, il costante lavoro delle équipe alle linee vaccinali, la piena disponibilità di informazioni, i cittadini che hanno dubbi sui vaccini sono ancora troppi. All’appello mancano soprattutto gli over 60 - tra le categorie più a rischio - e a sorpresa la fascia 25-49 anni.



“Insieme ai medici del territorio abbiamo deciso di rispondere alle paure della popolazione garantendo la massima disponibilità, per far comprendere tutti i vantaggi dei vaccini, ad oggi l’unica via per sconfiggere Covid -19. Bisogna vaccinarsi tempestivamente e con la massima responsabilità - aggiunge Mara Azzi- per evitare il rischio di un autunno segnato da un innalzamento dei contagi. Solo insieme è possibile evitare ulteriori vittime”.



La disponibilità di vaccini è ampia, ed è garantito l'accesso libero ai centri vaccinali per over 60, operatori sanitari e socio sanitari. Anche il personale della scuola, Ata gli amministrativi e gli insegnanti, possono andare senza prenotazione ad accesso libero nei centri vaccinali dove le agende garantiscono ampia disponibilità. Per tutti gli altri è molto importante prenotarsi per accedere immediatamente al vaccino, con accesso dedicato nei centri di Broni, al Ducale, alla Maugeri, al Palacampus e all'Auser di Voghera.



Per chi si prenota ora verrà chiamato nel giro di massimo due giorni. Per andare incontro a chi teme i vaccini AstraZeneca e Janssen, è bene ricordare per gli over 60 la possibilità di vaccinarsi con Moderna e Pfizer, vaccino, quest'ultimo, che ormai non è più sperimentale, dopo il via libera dalla Food and Drug Administration. E’ anche possibile effettuare la vaccinazione eterologa, con la prima dose di AstraZeneca e la seconda di Pfizer o Moderna.



Per i più giovani, con l’obiettivo di favorire e supportare, proprio in questo periodo, la più ampia adesione alla campagna per le vaccinazioni anti Covid-19, Regione Lombardia ha realizzato la campagna di comunicazione/sensibilizzazione: “Con il vaccino puoi”, in uscita in questi giorni e dedicata agli under 20 che non hanno ancora effettuato la vaccinazione. La campagna, integrata e multicanale, è promossa su web, radio, social media.