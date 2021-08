Linea diretta con il Comune per segnalare disservizi

VIGEVANO - Nuovo sistema per segnalare al Comune problemi di igiene ambientale, manutenzione stradale, decoro della città, servizi alla persona, strutture e servizi pubblici, problemi relativi al funzionamento del wi fi pubblico. È la nuova linea diretta , che viene illustrata da una nota del Comune: «Segnalare un problema o un disservizio è semplice e veloce, grazie al portale dedicato alle segnalazioni online», si legge.

Dal sito istituzionale del Comune di Vigevano, in pochi click, è possibile presentare una segnalazione, ovunque e in qualunque momento: da oltre un anno, infatti, è stata creata e potenziata una sezione dedicata esclusivamente alle segnalazioni presentate dai cittadini.

Il servizio “Segnalazioni online” ha sostituito e integrato anche “1Safe”, una app di condivisione che, dopo un periodo di utilizzo sperimentale da parte del Comando di Polizia Locale, da alcuni mesi non è più attiva sul nostro territorio. Con l’obiettivo di dare un migliore riscontro agli utenti, nel rispetto degli obiettivi di efficacia e di efficienza che devono caratterizzare l’attività degli Enti pubblici, è stato infatti unificato il canale di accesso per tutte le tipologie di segnalazioni, che in questo modo vengono presentate direttamente agli uffici competenti, senza intermediazioni.

Ecco in breve le modalità di accesso al servizio, direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone: dalla home page del portale comunale www.comune.vigevano.pv.it alla voce “Servizi online” (raggiungibile direttamente anche digitando https://online.comune.vigevano.pv.it/it/servizi- online/segnalazioni.html) è disponibile un’ampia rassegna di servizi accessibili dal pagamento delle multe all’iscrizione ai servizi scolastici, dai certificati demografici al pass per la ZTL, sono ormai molti i servizi fruibili dai cittadini senza doversi recare personalmente nella sede municipale. Tra questi, troviamo anche la sezione dedicata proprio alle “Segnalazioni online”: il cittadino può geolocalizzare il problema, assegnare una categoria di riferimento e inoltrarla agli uffici. Dopo pochi minuti, riceverà una email con in allegato copia di quanto presentato e i riferimenti del protocollo generale. Da gennaio di quest’anno, grazie a questa modalità, sono state già presentate oltre 400 segnalazioni ai diversi uffici del Comune.



E’ possibile quindi ritrovare in “Segnalazioni online” anche tutte le tipologie di segnalazioni già presenti su 1Safe, come ad esempio: situazioni di pericolo, rumori molesti, risse e disturbi alla quiete pubblica, auto abbandonate, abbandono rifiuti e simili. Come già per 1safe, ricordiamo che il servizio non sostituisce comunque in nessun caso i numeri di emergenza ai quali ci si deve sempre rivolgere in caso di necessità immediata, contattando la Centrale Operativa della Polizia Locale al numero 0381-299500 oppure il 112 “numero unico di emergenza”.