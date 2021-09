Pavia: sul treno senza Green Pass, bloccato dalla Polizia

Da oggi, primo settembre, è obbligatorio esibire il Green Pass anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Chi non ce l'ha non può viaggiare.

Proprio verso l'ora di pranzo a Pavia il primo "fermo”. Un uomo si trovava sul Frecciabianca per Roma, quello che dalla stazione di Pavia parte alle 13. 35.

Il personale di bordo ha riscontrato l'assenza di certificato verde e ha avvisato la polizia locale, pronta ad attendere l'uomo sul secondo binario e a chiedergli i documenti, impedendogli di proseguire il viaggio in quanto non in regola con le direttive ministeriali.