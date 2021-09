La strada sarà asfaltata al ritmo di... un metro al giorno

Un metro al giorno, più nove centimetri. È questo il folle ritmo al quale il Comune di Mortara prevede di riasfaltare via Vittorio Veneto, strada principale di accesso al centro, che versa in condizioni fatiscenti. Per rifare la pavimentazione la giunta ha approvato un progetto da 131.800 euro, finanziato con fondi regionali, e un capitolato d’appalto che stabilisce un tempo d’esecuzione dell’intervento di 330 giorni per una strada lunga 360 metri…

