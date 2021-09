"Non si invochi la libertà per ribellarsi alla vaccinazione".

Applausi e standing ovation hanno coronato il discorso del Presidente uscente, presenti alla cerimonia, svoltasi nel cortile Teresiano, le autorità locali e nazionali.

Nel suo discorso, il Presidente ha spiegato l'importanza dell'istruzione e della preparazione, specificando che "E' necessario ampliare l'insegnamento universitario in un'ottica di diffusione della conoscenza. L'eccellenza è garantita da una platea ampia". Ha poi voluto fare un elogio alla scienza specificando il fatto che tutti noi siamo debitori, dal momento che in pochissimo tempo è riuscita a far fronte, tramite il vaccino, a un'emergenza pandemica che rischiava di diventare un incubo senza fine