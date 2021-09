Via Vittorio Veneto, due ditte per due marciapiedi

Una ditta lavorerà sul marciapiede di destra, un’altra su quello di sinistra. E magari un’altra ancora sulla sede stradale. Non finiscono di stupire i lavori programmati dal Comune per rifare via Vittorio Veneto, ridotta in condizioni di dissesto pietose. Dovrebbero iniziare già oggi (giovedì), stando almeno all’ordinanza che istituisce i divieti di sosta con rimozione forzata fino al 30 ottobre.

Dopo che per la strada è stato approvato un capitolato che prevede 330 giorni di lavori per 360 metri di lunghezza, è arrivato anche il progetto per i marciapiedi. O meglio "i" progetti, due: uno per quello destro e l'altro per il sinistro. Un escamotage per spacchettare l'opera e fare in modo che gli importi (180 mila euro complessivi) restino sotto soglia, così si è potuto procedere ad affidamenti diretti a due imprese diverse, evitando il fastidio di gare in cui consultare più operatori e magari ottenere condizioni più favorevoli.

