Lanca Ayala: Parco e Comune studiano nuove sinergie per la valorizzazione

Ecco il comunicato stampa diramato al termine dell'incontro odierno:

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra l’Amministrazione comunale di Vigevano e il Parco del Ticino per parlare della Lanca Ayala al fine di individuare le modalità migliori affinché il Comune possa affiancare il Parco nella gestione di questa importante area.

“Ringrazio il Parco del Ticino per l’importante contributo che ha sempre garantito in questi anni per mantenere viva e fruibile quest’area – dichiara il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa - . La Lanca Ayala è infatti un luogo di fondamentale importanza non solo per i cittadini di Vigevano. L’incontro di oggi segna l’inizio di un confronto costruttivo che coinvolgerà tutti i tecnici degli Enti preposti e che consentirà di individuare le modalità migliori per continuare a far vivere quest’area con l’aiuto anche delle associazioni del territorio”.

Il Sindaco e la Presidente del Parco hanno convenuto sulla necessità di intraprendere un iter che porti ad individuare la migliore sinergia da mettere in campo.

“L’incontro di questa mattina è stato costruttivo– ha aggiunto la presidente dell’Ente magentino, Cristina Chiappa –. Il Parco è sempre stato presente nella gestione della darsena, ma questa non potrà avere un futuro se non sarà legata ad un più ampio progetto di riqualificazione della zona. In questo senso la presa di coscienza del Sindaco e dall’Amministrazione comunale ci ha fatto molto piacere. Ci sono i presupposti migliori per intraprendere l’iter di una gestione condivisa che darà continuità all’area in termini di valorizzazione fluviale, fruizione sociale e di educazione ambientale”.