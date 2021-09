L'Oltrepò pavese sbarca a New York

Adesso fate un salto a New Work, partendo dall’Oltrepò Pavese (Regione Lombardia, a un’ora da Milano) e vi troverete per tutto il mese anche un po’ sulle colline di questo Oltrepò Divino. Perché è scattata l’operazione di comunicazione e di marketing legata al Consorzio Tutela Vini OP e così è partita anche la campagna negli States. Prima di Los Angeles (con date da definire – evento Gambero Rosso), c’è dunque la City a dare il via a questa ripartenza del vino italiano, del vino lombardo, del vino d’Oltrepò negli States.

L’accordo con Eataly New York e con Eataly Wine NY prevede una grandissima operazione di comunicazione che rimbalza dagli stores al web. Con un profilo alto di contatti con il pubblico esigentissimo e un obiettivo di visibilità mai pensato per i vini delle Denominazioni d’Oltrepò Pavese tutelate e promosse dal Consorzio.