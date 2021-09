I cantieri a Mortara: non c'è il due senza il tre

A Mortara diventa sempre più grottesco il caso del rifacimento di via Vittorio Veneto. Dopo aver affidato i lavori ai marciapiedi a due ditte diverse (il destro alla Vicos di Vigevano, che ha già iniziato, il sinistro alla Bianchi Scavi di Gambolò), il Comune ha appaltato anche la sede stradale. Sempre con affidamento diretto, senza consultare più operatori: se ne occuperà la Lc General Scavi srl di Cilavegna. Così un'opera da più di 300 mila euro è stata spacchettata in modo da non indire alcuna gara, eludendo la legge che oltre i 150 mila euro di importo impone una procedura competitiva tra più operatori, per mettere a confronto diverse offerte e poter scegliere la più vantaggiosa.

