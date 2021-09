Addio a Carlo Vichi, fondatore della Mivar di Abbiategrasso

Originario della provincia di Grosseto, dopo aver conseguito il diploma in elettrotecnica, Vichi fonda la Var, acronimo di Vichi Apparecchi Radio che si occupa della costruzione artigianale di radio a valvole per conto terzi. Un'impresa che poi cresce sino ad arrivare alla produzione diretta di componenti per assemblare le radio.

E proprio a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta che inizia la scalata imprenditoriale di Vichi. Che nel 1968 crea la Mivar, aprendo lo stabilimento di Abbiategrasso che impiega oltre 800 dipendenti.

E' questo, come racconterà più volte lo stesso imprenditore, il periodo di maggior successo dell'azienda, con Mivar che diventail primo produttore nazionale di televisori e leader di mercato.

Negli anni Duemila inizia la crisi per la storica azienda abbiatense, che inizia a perdere quote di mercato. Viene drasticamente ridotto il numero delle maestranze e nel 2013 Mivar cessa la produzione di televisori. Da quel giorno Vichi si dedica alla progettazione di mobili, più precisamente, tavoli con sedie estraibili destinati ai luoghi pubblici.