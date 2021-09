Ecco le nuove passerelle eco-compatibili a Bernate Ticino e Valle Salimbene

Ancora pochi giorni, il tempo necessario per i collaudi, e finalmente le due passerelle pedonali del sentiero della lanca di Bernate (Mi) e la passerella a tre campate nello scolo “Stelletta” (Green way e Via degli Abati) in corrispondenza dell’immissione del fiume Ticino nel Po di Valle Salimbene (Pv) saranno riaperti al pubblico.