Rimandata la festa del Negrone

L'istituto Negrone si arrende alla pioggia. Non sarà domani, domenica 26 settembre, "Play on", evento pomeridiano all'aperto che dava spazio ad associazioni vecchie e nuove della città. Le previsioni del tempo infauste hanno convinto gli organizzatori a rimandare tutto. Verrà scelta una domenica di ottobre come nuova data, ma la decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.

Ecco la presentazione dell'iniziativa, pubblicata sull'Informatore del 23 settembre.

Play on”, continua a giocare, vedrà esposizioni, giochi in scatola, carte collezionabili, musica, balli e altre sorprese. Tutto è allestito in vari stand. Si tratta della prima edizione di un evento che potrebbe diventare un appuntamento fisso. Lo organizzano i ragazzi del Negrone. Obiettivo, far sentire la voce delle tante realtà locali costrette a fermarsi nello scorso anno e mezzo, sia ludiche sia non. «Per questo – ha spiegato il portavoce Giuliano Grassi – abbiamo offerto loro un luogo dove potersi esporre, e ci siamo messi in gioco perché crediamo nel potenziale del nostro istituto, e speriamo possa davvero aiutarli. Inoltre abbiamo intenzione di mostrare a sempre più persone il Negrone, che grazie all’oratorio presente al suo interno ha tanti bravi ragazzi volenterosi che hanno voglia di rendersi utili, oltre che di condividere le loro passioni e di passare del tempo con i propri amici in maniera sana e costruttiva. Noi organizzatori desideriamo vedere questo luogo crescere e diventare con il tempo un punto di raccolta per tanti ragazzi. Questi ultimi hanno semplicemente bisogno di un luogo dove potersi esprimere, siano essi in situazioni di difficoltà o meno». Entrando al Negrone si vedranno le singole associazioni presenti che cercheranno di farsi conoscere. Si tratta di On!, Caritas, Miciopolis, Dadi Ducali, Sound Project, Black Lotus, Urban Gravity Academy & Ambra Orfei Circus School, Maestri Cantori Vigevano, AntonfART, Sayr’s Italia e il comitato vigevanese della Croce Rossa Italiana.