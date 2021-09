A Garlasco è una sfida a due: parlano i candidati

Simone Molinari (Noi per Garlasco Futura): La sicurezza sulle strade è sicuramente una nostra priorità, così come dovrebbe esserlo per tutte le amministrazioni. I rilevatori di velocità sono posizionati, in accordo con Prefettura e Provincia, su strade ritenute pericolose, proprio per tutelare tutti i cittadini. Posso soltanto ribadire che se diventerò sindaco verificheremo che tutto funzioni al meglio e decideremo e agiremo di conseguenza.

Mario Spialtini (Garlasco Civica): Quello dei velox e dei tutor non è sicuramente un metodo che ci convince. Noi preferiamo monitorare costantemente criticità e punti sensibili in termini di eccessi di velocità, con la collaborazione e la presenza della polizia municipale. Sui tutor e autovelox disseminati nel paese faremo un’analisi costi/benefici: alcuni sono da spegnere per sempre.

Sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola un ampio servizio dedicato alle elezioni amministrative.