Trenord ritira la causa contro MiMoAl

VIGEVANO - Trenord rinuncia alla causa contro l'associazione pendolari MiMoAl. E' la stessa associazione a comunicarlo tramite un post sui profili social. La vicenda risale a un video satirico pubblicato a inizio anno, considerato lesivo dalla società che gestisce il servizio ferroviario lombardo, che aveva di chiedere un risarcimento di 10 mila euro a MiMoAl.

Ecco la comunicazione dell'associazione.

Informiamo i nostri soci, i sostenitori e tutte le persone che ci hanno donato un contributo, che Trenord S.R.L. ha deciso di rinunciare alla causa contro MI.MO.AL-ODV.

La causa, come sapete, ha riguardato la pubblicazione di un video, ritenuto lesivo da Trenord. Pur ritenendo di agire nel solco del diritto di critica, abbiamo probabilmente valutato in modo superficiale gli effetti di quella pubblicazione.

La comunicazione ufficiale ci è arrivata sia in via stragiudiziale da Trenord, sia tramite atto di rinuncia notificato e conseguente provvedimento di estinzione da parte del tribunale di Milano.

Prendiamo atto di questa decisione di Trenord e confidiamo che possa essere un segnale di volontà per la ripresa del dialogo e confronto con MI.MO.AL e, perché no, anche di una eventuale reciproca collaborazione in un contesto di autonomia e rispetto tra le parti. Da MI.MO.AL ci sarà sempre attenzione, informazione e, quando serve, segnalazione e critica accompagnata da proposte, sia verso Trenord, che verso regione Lombardia e RFI.

Rassicuriamo coloro che hanno voluto sostenerci economicamente in questa fase che utilizzeremo i fondi raccolti (oltre che per fare fronte alle spese di assistenza stragiudiziale a noi fornita) per migliorare, almeno in parte, le condizioni di viaggio di ognuno fornendo mascherine, gel igienizzante, guanti monouso e quanto altro necessario. A chi ci è stato vicino in questi mesi e a chi si è attivato concretamente per aiutarci va il nostro GRAZIE con la speranza che sempre più numerosi ci sosteniate nella nostra attività.