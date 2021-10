Fanghi al termovalorizzatore: decisione rinviata a giovedì 7

Ancora sei giorni di attesa, per un iter che sembra interminabile. La conferenza dei servizi di stamattina (venerdì 1° ottobre), convocata in videoconferenza, doveva autorizzare o meno (da parte di Regione Lombardia) l'impianto di essiccazione e combustione dei fanghi al termovalorizzatore di Parona. E invece no. Ci si rivede nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre. La sensazione rimane la medesima: si va verso un'autorizzazione. Conteranno i dettagli.

Oltre a rappresentanti regionali e provinciali e al sindaco di Parona Marco Lorena erano collegati a distanza, come uditori, rappresentanti degli ambientalisti come Futuro Sostenibile in Lomellina. Assenti invece Arpa e Parco del Ticino. «Il motivo del rinvio, nonostante la riunione sia durata più di due ore - dice Lorena - riguarda un documento tecnico su cui bisognava discutere, arrivato... in concomitanza con l'apertura dell'assemblea. Purtroppo le istanze del Comune sono state considerate solo in parte con una riduzione dei limiti di NOx sulla terza caldaia da 70 a 60 mg/m3 e delle diossine da 0,1 a 0,05 ng/m3 sulle due caldaie. Invariati i limiti degli altri macroinquinanti (CO, HCl, SO2, NH3 e polveri). Resta ancora da definire da dove prendere risorse per svolgere lo studio epidemiologico-ambientale».

Su quest'ultimo, secondo Regione Lombardia, la discussione spetta al Comune di Parona con Lomellina Energia in sede di convenzione.