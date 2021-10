Vigevano, «Un rosa per Norma» in ricordo delle vittime delle foibe

Si intitola “Una rosa per Norma” l'iniziativa promossa a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio, che dal 2005 si occupa di conservare, attraverso il “Giorno del Ricordo” la memoria degli italiani periti nelle foibe. Lunedì prossimo a mezzogiorno, è in programma una cerimonia in via Martiri delle Foibe, voluta dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Emma Stepan, che ha presentato una mozione, approvata con voto unanime dalla massima assise cittadina, per dedicare una via, una piazza o un parco cittadino a Norma Cossetto, la studentessa istriana ventitreenne trucidata la notte tra il 3 ed il 4 ottobre 1943 dai partigiani titini che la gettarono, ancora viva, nella foiba di Villa Surani.

A tutti i partecipanti all'evento sarà chiesto di portare una rossa rossa da dedicare alla memoria di Norma Cossetto e di tutti gli italiani morte nelle foibe