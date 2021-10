Università di Pavia: un milione di euro per gli studenti

Un milione di euro di interventi straordinari a favore del diritto allo studio, immediatamente disponibili. Questa è la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia all'avvio del nuovo anno accademico.

Nello specifico, 750.000 euro saranno destinati alle studentesse e agli studenti universitari fuori sede, che hanno avuto un contratto di locazione nell'anno accademico 2020/21, e con un ISEEU non superiore a 40.000 euro.

Dunque un aiuto per pagare l'affitto, in un momento in cui le famiglie sono state in sofferenza a causa della pandemia. Si tratta di una cifra ragguardevole, in linea con il contesto di attenzione che l’Università di Pavia dedica a favore dell’inclusione reale degli studenti, e che si aggiunge ai servizi già in essere a favore del diritto allo studio.

Oltre a questo stanziamento vi sono 43.000 euro per il potenziamento del servizio di consulenza psicologica, già attivo dal maggio 2020, e 60.000 euro ad integrazione del fondo per l'erogazione dei contributi straordinari gestito dall’EDiSU. Il rimanente – pari a circa 147.000 euro – sarà impiegato per interventi incentivanti a favore degli studenti che svolgono tirocini formativi ad almeno 30 km di distanza dalla propria sede universitaria (Pavia o Cremona) e l'importo riconosciuto sarà calcolato in base ai giorni di tirocinio effettuati in presenza.

Questa importante iniziativa è nata da una precisa scelta del Magnifico Rettore Francesco Svelto, in ascolto alle richieste degli studenti, e la suddivisione del finanziamento è l'esito dell'attività di un gruppo di lavoro composto da docenti, dirigenti e funzionari e appunto studenti, con l'apporto dell’EDiSU.

Il fondo straordinario stanziato dall’Università è già a disposizione degli studenti che ne hanno diritto, i quali potranno accedervi tramite un bando pubblicato sulla home page sito dell'EDiSU, responsabile dell’erogazione (www.edisu.pv.it).



«L’intervento straordinario approvato dal CdA dell’Ateneo - sottolinea il Magnifico Rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto - è in gran parte destinato al sostegno degli affitti. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie che escono dalle difficoltà, anche economiche, della pandemia, attraverso un sostegno per la residenzialità a Pavia, soprattutto per chi non ha potuto avere accesso ai collegi».



«Con un importante ausilio finanziario si vuol favorire la residenzialità dei nostri allieve e allievi - afferma Francesco Rigano, Presidente di EDiSU - infatti la partecipazione “di presenza” non solo alle lezioni dell'ateneo, ma anche agli eventi culturali e sportivi della città sono elementi di vita comunitaria fondanti della formazione professionale e umana dei nostri giovani».