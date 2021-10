Cassolnovo, da domani riapre il nido Manzoni

L'asilo nido Manzoni riapre domani. Lo comunica il sindaco di Cassolnovo Luigi Parolo. «Confermo – dice – che da martedì 5 ottobre le attività ripartiranno regolarmente, dopo la chiusura di Ats dovuta alla positività di una bambina». La chiusura risale a giovedì scorso, la riapertura era programmata. Solo in caso di nuove positività si sarebbe deciso di consgeuenza.

Le condizioni della piccola non preoccupano, e dopo le precauzioni del caso da parte di genitori, alunni, personale e insegnanti non risultano altri casi di Covid. Pertanto non è necessario prolungare la chiusura.