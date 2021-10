Piazza Colonnello Bellazzi: domenica l'inaugurazione con una giornata dedicata al fitness

Gambolò - Uno spazio di aggregazione e sport aperto a tutti, ogni giorno, dalle 10 del mattino alle 23 della sera. Domenica 10 ottobre inaugura l’area attrezzata in piazza Colonnello Bellazzi, trasformata in una palestra a cielo aperto, con campi da calcetto, basket, una pista metrata da allenamento e pattinaggio, un’area fitness, con tanto di superficie antiscivolo. Non mancheranno i giochi per i più piccoli, concepiti per essere usufruibili anche per chi ha una disabilità motoria, e uno spazio relax con panchine e altri arredi per esterni.

In occasione della inaugurazione, Urban Gravity Academy & Ambra Orfei Circus School di Vigevano - in collaborazione con diverse associazioni sportive di Gambolò - ha ideato una intera giornata all’insegna del fitness e dello sport.

Questo il programma della giornata:

Ore 10:00 Appuntamento HATHA YOGA – Area Fitness

Ore 11:00 Appuntamento PILATES - Area Fitness

Ore 12:30 Inaugurazione e TAGLIO DEL NASTRO con le Autorità

Ore 13:00 RINFRESCO e inizio Attività

Ore 13:30 Esercizi di CALISTHENICS e utilizzo Attrezzature - area Fitness

Ore 14:00 Inaugurazione Campo da CALCIO

Ore 15:00 Inaugurazione Campo da BASKET

Ore 14:30 JUMP – Area Fitness

Ore 15:35 UGA BARRE’ – Area Fitness

Ore 16:00 Inaugurazione Campo da PALLAVOLO

Ore 16:15 ZUMBA – Area Fitness

Ore 16:45 FITBALL TONE - Area Fitness

Ore 17:00 FLEXY e MOBILITA’ ARTICOLARE – Area Fitness

Parteciperanno:

PRO LOCO Gambolò,

CRI Comitato Locale Gambolò,

A.C.D. Gambolò Calcio,

Basket EAGLES Gambolò,

G.S. Volley Gambolò,

A.S.D. ALPHA GYM Gambolò,

MASTER TEAM di ENZO FERRARI maestro di cultura fisica,

A.S.D. OLIMPIA TWIRLING Gambolò.