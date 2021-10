Vigevano, "una città a misura di bambini"

La strada per diventare grandi è a cinque step. Il Comune di Vigevano, con l’assessorato alle politiche educative presieduto dal vicesindaco Antonello Galiani, propone per il quarto anno “La città per i bambini”, un progetto di orientamento scuola-famiglia dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni e ai loro genitori. A differenza dello scorso anno, quando tutto era online, la modalità è mista coinvolgendo gli asili nido e le scuole dell’infanzia cittadine, sia pubbliche sia private.

Dal 13 ottobre il portale web lacittàdeiperibambini.eu verrà aggiornato con le nuove proposte. Poi, da novembre, partiranno le iniziative. In Cavallerizza, il 9, 10 e 11 novembre dalle 9,30 alle 12 lo spettacolo della compagnia teatrale Teatro Bandito “Fritòle e Ciacòle” è rivolto alle sezioni dei grandi della scuola dell’infanzia, mentre nel seminario formativo-esperienziale “La meraviglia nell’infanzia” dell’indomani, il 13 novembre dalle 9 alle 12,30 al palazzetto dello sport di Vigevano, saranno proposti spunti di riflessione e attività operative secondo la “pedagogia povera”, in cui scoprire come la meraviglia delle cose semplici porti all’apprendimento e all’acquisizione di competenze.

Nel video la conferenza stampa di ieri mattina (martedì 5 ottobre).