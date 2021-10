Pavia. A ottobre riparte il censimento delle abitazioni e della popolazione, con le stesse modalità del 2019. C'è tempo fino al 23 dicembre, ce ne parla l'assessore alle Pari Opportunità Barbara Longo, che ricorda l'importanza di partecipazione perché, oltre ad essere un obbligo di legge, il censimento fornisce una serie di dati importanti per i cittadini e per la città.

Ecco quanto comunicato dall'amministrazione comunale:

La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie (Areale o lista) oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento:

• La famiglia riceve una lettera che la invita a compilare il questionario online: fa parte del campione della rilevazione da lista.

• La famiglia è informata dell’arrivo di un rilevatore, attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni: fa parte del campione della rilevazione areale.

• La famiglia non riceve alcuna lettera: non fa parte del campione.



COME PARTECIPANO LE FAMIGLIE ALLA RILEVAZIONE “DA LISTA”

Le famiglie coinvolte nella rilevazione ricevono via posta, nella prima settimana di ottobre, una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat e un pieghevole informativo.

La lettera informativa comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al Censimento, spiega le finalità conoscitive e statistiche dell’operazione censuaria e avvisa dell’obbligatorietà di risposta. Fornisce inoltre le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza e chiarimenti.

A partire dal 4 ottobre la famiglia può compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si può recare presso il Centro comunale di rilevazione (CCR ai riferimenti sotto riportati), per usufruire dell’aiuto di un operatore comunale. Tutte le informazioni rilasciate devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021.

Le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online o che lo avranno fatto in maniera incompleta riceveranno già nella prima fase, a ottobre, un promemoria dall’Istat che ricorda loro l’obbligo di rispondere. La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre 2021. Dal 14 dicembre 2021 l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore. Le famiglie potranno:

• essere contattate telefonicamente da un operatore comunale per effettuare l’intervista

• ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia utilizzando il proprio tablet

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2021.