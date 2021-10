Torna la Notte dei ricercatori UPO

Venerdì 15 ottobre si aprirà il sipario sulla XVI edizione della Notte dei Ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale.

Dirette streaming, videoregistrazioni e attività selezionate in presenza animeranno una lunga giornata, dalle 11 del mattino alle 22.30, declinando in vari modi il tema scelto per questa edizione: Comunicare la Scienza.

La XVI edizione della Notte dei Ricercatori vedrà come sempre coinvolti i ricercatori delle varie discipline (medico-sanitarie, sociologiche, economiche, giuridiche, letterarie, scientifico-tecnologiche, filosofico e linguistico) dell’UPO nell’organizzazione di seminari, interventi, attività ludiche e prove pratiche per declinare in tutte le sue forme il ruolo della comunicazione, ponendo riflessioni e analisi su situazioni che riguardano la vita dei cittadini.

Il programma si aprirà al mattino, presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di Alessandria (viale T. Michel 11), con le Conversazioni sulla Scienza, un appuntamento divenuto ormai consueto e organizzato dall’Associazione Amici ed ex Allievi del Liceo scientifico “Galilei” di Alessandria; ospite di questa edizione sarà il giovane divulgatore Ruggero Rollini.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alle attività in presenza che, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, si svolgeranno tutte all’aperto, nel cortile del Dipartimento. Otto attività incentrate su chimica, salute, biodiversità, ambiente, si alterneranno con orari a rotazione per permettere al pubblico la maggiore fruizione possibile.

Alle 18.45 l’aula magna del Disit ospiterà la Cerimonia ufficiale di apertura, nella quale interverranno il Rettore prof. Gian Carlo Avanzi, il direttore del Disit prof. Leonardo Marchese, il coordinatore scientifico della Notte prof. Fabio Carniato e, in collegamento streaming, la prof.ssa Eleonora Polo, ricercatrice del CNR di Ferrara, che terrà una lectio su “Quanta plastica c’è nel mare? Ci dobbiamo preoccupare?”

Alle 19.30 inizieranno infine gli interventi in streaming dal canale Youtube di Ateneo; biotecnologie, fake news, sociologia, matematica sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati.

Fin dal mattino inoltre saranno disponibili tutti i contributi video pre-registrati nelle settimane precedenti: 15 video che arricchiranno l’offerta divulgativa, spaziando dalla filosofia alla matematica, dalla chimica alla biologia, dall’intelligenza artificiale alla medicina.

«Di fronte a una crescente domanda di informazione da parte della collettività, che non sempre è in grado di gestire, – sottolinea il professor Carniato, docente di Chimica generale e inorganica – questo evento è un’occasione per comunicare la scienza attraverso l’equilibrio tra rigore e accessibilità del linguaggio. La finalità, in un contesto in continua evoluzione, è di fornire ai cittadini gli strumenti appropriati per interpretare e comprendere le sfide che siamo chiamati ad affrontare».

Per partecipare alle attività in presenza e in streaming sarà obbligatorio prenotarsi, per rispettare i limiti di capienza di aule, spazi e dei software utlizzati. Tutti i dettagli tecnici e i moduli di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale: https://multiblog.uniupo.it/notte-dei-ricercatori-2021