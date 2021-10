Giornata della salute mentale: due incontri a San Dionigi

È il Beato Matteo e la concomitanza è opportuna: «L’occasione di un giorno di festa e aggregazione – dice il dottor Giovanni Migliarese, da un anno primario per l’area Lomellina – è il momento giusto per affrontare il complesso tema del benessere psichico in un’ottica di antistigma e di prevenzione». Quella mentale, è il messaggio, è una malattia come le altre: «Bisogna prevenirla e saper cogliere i primi segnali per intervenire prima che diventino patologia psichica».

Tanto più che viviamo un momento molto particolare, dopo quasi due anni di pandemia: «Per giovani e anziani – prosegue Migliarese – è stata una vera prova da stress. Tra i 14 e i 24 anni studi internazionali hanno evidenziato un incremento significativo di sintomi d’ansia e disturbo depressivo (più di uno su due), uso di sostanze (circa uno su 4) e pensieri suicidali (sempre uno su 4). Dati confermati da uno studio condotto a marzo su più di 1600 studenti delle superiori di Vigevano. Tra gli adolescenti sono emersi tanti segnali di allerta, come la tendenza a ubriacarsi da soli o difficoltà di sonno. Per non parlare degli operatori sanitari, sottoposti ad uno stress continuativo intenso: il 50% ha avuto disturbi, nel 30% dei casi significativi».

«Il benessere psichico – conclude il primario – riguarda tutti, meglio accorgersene e intervenire prima. La Giornata è un buon momento per parlare di come sono organizzati i servizi di salute mentale». Il programma di domenica prevede due eventi, entrambi all’auditorium San Dionigi.

Alle 11 una tavola rotonda su «Riattivare le potenzialità della persona con disturbi psichici continuativi», con don Moreno Locatelli, direttore Caritas; Simone Feder, psicologo della Casa del giovane di Pavia; Luca Tarantola, primario di Psichiatria a Vercelli; Giusi Figliano, neuropsicologa Asst Lomellina; Marzia Segù, odontoiatra e assessore alle politiche sociali del Comune di Vigevano; Mimmo Sorrentino, regista.

Alle 16 altra tavola rotonda su «Costruire il benessere psichico: adolescenza come crocevia per tutelare mente e corpo», con lo stesso Migliarese, Fabio Canegalli, responsabile sanità penitenziaria Asst Pavia, Livia Decembrino, primario di Pediatria, e Alberto Panzarasa, preside del liceo Cairoli.

In auditorium saranno presenti dalle 10 alle 18 punti informativi dell’Unità di Psichiatria Lomellina e del servizio di Neuropsichiatria infantile, con possibilità di autotest su ansia, stress, insonnia e depressione.