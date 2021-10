Terza dose e antinfluenzale insieme

È una facoltà per il momento riservata agli anziani over 80, che sono partiti con la terza dose da lunedì 4, purché siano passati più di sei mesi dalla seconda. Ma presto l’offerta dovrebbe essere estesa anche a fragili, trapiantati e immunocompromessi, che invece hanno iniziato con la dose addizionale dal 20 settembre: coloro che l’hanno già ricevuta sono circa l’11%.

Secondo il calendario fornito martedì dal presidente regionale Attilio Fontana, dall’assessore Letizia Moratti e dal coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso, da oggi dovrebbero iniziare le somministrazioni delle terze dosi anche nelle 724 Rsa della Lombardia, coinvolgendo gli ospiti, 60 mila, e il personale, circa altrettanti. Da lunedì prossimo, 11 ottobre, dovrebbero poi partire anche i sanitari: medici, infermieri, Oss, addetti alle mense e alle pulizie degli ospedali, volontari del soccorso. Anche per loro, che sono stati tra i primi ad essere vaccinati la scorsa primavera, i sei mesi sono passati quasi per tutti. L’obiettivo annunciato dalla Regione è di somministrare loro la terza dose entro fine dicembre, mentre per gli immunocompromessi si dovrebbe finire il 30 ottobre, per le Rsa il 15 novembre e per gli over 80 il 15 dicembre.

Bertolaso ha anche annunciato che dall’11 ottobre gli over 80 potranno prenotare la terza dose, eventualmente da abbinare

all’antinfluenzale, in 668 «farmacie aderenti» in tutta la Lombardia, dove le somministrazioni inizieranno il 18. Peccato che non ne sia stato diffuso l’elenco, almeno noi non siamo riusciti a trovarlo da nessuna parte.

Una sarà sicuramente la Bertazzoni di Vigevano, già nel ristretto gruppo delle 21 in tutta la Lombardia che hanno iniziato sperimentalmente la somministrazione dal 3 agosto. Dice il titolare, Paolo Bertazzoni: «Era solo per gli over 60 con Johnson & Johnson. Noi ne abbiamo fatte tantissime, quasi 300, per metà a gente arrivata da fuori. Ora invece abbiamo ricevuto una fornitura di 100 dosi di Moderna. Le prenotazioni si fanno direttamente in farmacia».