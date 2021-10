Tari, entro il mese le richieste di agevolazione

VIGEVANO - Entro il 31 ottobre vanno presentate le dichiarazioni sostitutive per ottenere le agevolazioni Tari (utenze non domestiche) determinate dal Governo e fatte proprie anche dal Comune di Vigevano. Un comunicato dell'amministrazione comunale ricorda le categorie interessate e quelle che otterranno uno sconto del 30% dichiarando di avere subito cali di fatturato dovuti alla pandemia (per esempio negozi di abbigliamento, calzature, ecc) ricordando che questa riduzione verrà applicata in ogni caso alle attività che hanno aperto dopo l'1 gennaio 2019 e non possono quindi raffrontare intere annate di attività con quella del 2020. Qui la nota del Comune di vigevano.