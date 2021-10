Cambia il Prefetto, arriva Paola Mannella

Cambia ancora il Prefetto in provincia di Pavia. Il ministero dell'interno ha reso note le nuove nomine. A Pavia, per sostituire Rosalba Scialla (passata già da due mesi al delicato incarico di commissario anticamorra a Villaricca, Napoli) arriva Paola Mannella.

Nata nel 1963, laureata in Giurisprudenza, Mannella nel 2009 era stata promossa alla qualifica di "viceprefetto". Per la nostra provincia si tratta del quarto Prefetto in poco più di quattro anni dopo Attilio Visconti (arrivato nel luglio 2017), Silvana Tizzano e Rosalba Scialla.