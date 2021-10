L’ordine professionale ha sospeso 35 medici no-vax

PAVIA – Sono 35 i medici sospesi dall’Ordine provinciale perché novax: non potranno esercitare la professione almeno fino al 31 dicembre, poi si vedrà. Ma possono essere riammessi in qualsiasi momento se si vaccineranno o giustificheranno le ragioni per cui non l’hanno fatto.

Gli accertamenti erano partiti da un elenco fornito da Ats di circa 300 medici che non risultavano vaccinati. Tutti sono stati interpellati: molti hanno comunicato (e dimostrato) di aver ricevuto la somministrazione fuori regione, dove lavorano, gli altri sono stati sospesi. Sono per lo più liberi professionisti, molti anziani, ma ci sono anche una dozzina che lavorano in strutture pubbliche o private: in questi casi la conseguenza immediata è stata la sospensione dal servizio (e dallo stipendio) disposta dall’azienda di appartenenza. Finché non si vaccineranno non possono esercitare nemmeno la libera professione. L’Ordine non ha gli strumenti per controllare e non è neanche il suo ruolo, ma ha fornito gli elenchi ai Nas, che li hanno richiesti.

Più in generale, secondo i dati elaborati dalla Regione e aggiornati al 15 ottobre, sono state verificate le posizioni di 757 sanitari, di cui 433 della dirigenza (medici e altri professionisti laureati) e 324 del comparto (infermieri e tecnici). All’Asst i sospesi sono stati 22, di cui 13 però già riammessi dopo la vaccinazione, mentre 4 hanno avuto un cambio di mansioni, uno è andato in pensione e 3 casi sono ancora in istruttoria. All’Ats i sospesi sono invece 3.