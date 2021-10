Piazza Ducale: la Fondazione contribuirà al restauro

Un messaggio, quello del numero uno dell’istituzione di via Santa Eufemia, che è stato colto al volo dal sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, tra gli invitati alla presentazione del documento programmatico previsionale della Fondazione. E proprio al termine della serata, il primo cittadino si è intrattenuto con Reggi unitamente ai rappresentanti della pattuglia ducale in seno alla Fondazione, il vice presidente Luigi Grechi e le componenti del Consiglio Generale dell’ente, Rossella Buratti, Elena Sisaro e Daniela Boffino.

Tra gli interventi da sostenere in occasione delle celebrazioni - che inizieranno nel 2022 e che si protrarranno per un triennio - per la nascita di Ludovico Maria Sforza detto il Moro (nato il 27 luglio 1452 a Vigevano), c’è il restauro del “cortile d’onore” del Castello Sforzesco proprio da lui voluto: piazza Ducale. Come avvenne trent’anni fa, in occasione delle celebrazioni per la realizzazione del salotto cittadino. In quella occasione da Piacenza arrivò un importante contributo per il restauro. Restauro oggi davvero necessario, stante la situazione di degrado di parecchi parti del nostro salotto.

«Posso annunciare di aver ottenuto un ok di massima - sono le parole del primo cittadino - la Fondazione è pronta ad erogare un contributo finalizzato al restauro di piazza Ducale, al pari di erogazioni a sostegno delle manifestazioni che verranno realizzate nei prossimi tre anni nella nostra città per celebrare questo anniversario. Nei prossimi giorni invieremo la richiesta ufficiale per la creazione del Comitato Nazionale, visto che il prossimo anno, oltre al Moro, ricorrono anche i 530 anni dall’inizio della costruzione di Piazza Ducale, iniziata nel 1492, e nello stesso anno avvenne il matrimonio tra il duca di Milano e Beatrice d’Este».