Dalla Bulgaria un albero per il parco cittadino

Dalla Bulgaria… arriva un albero. Da mettere a dimora nel Parco Baden Powell di viale Petrarca. Il dono, una sorta di regalo di Natale anticipato, arriva dal Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria di Milano. Ed è firmato dalla console, la dottoressa Tanya Dimitrova.

La donazione, con l’auspicio che la crescita dell’albero possa accompagna il fiorire di relazioni sempre strette con le istituzioni italiane, è stato accettato dalla giunta comunale di Vigevano.

Il regalo comprende la fornitura e la relativa messa a dimora di un esemplare di castana sativa, il castagno europeo, dalla circonferenza di 18-20 centimetri.

La donazione, si evince dalla delibera assunta dalla giunta comunale, costituisce un gesto di generosità e di attenzione nei confronti della popolazione vigevanese. L’amministrazione, dal canto suo, realizzerà una targa di riconoscimento del regalo del Consolato bulgaro.

Al momento non si conoscono dettagli sul giorno della messa a dimora del castagno.

Il castagno è una delle più importanti essenze forestali dell'Europa meridionale, in quanto ha riscosso, fin dall'antichità, l'interesse dell'uomo per i molteplici utilizzi. Oltre all'interesse intrinseco sotto l'aspetto ecologico, questa specie è stata largamente coltivata, fino ad estenderne l'areale, per la produzione del legname e del frutto.

Quest'ultimo, in passato, ha rappresentato un'importante risorsa alimentare per le popolazioni rurali degli ambienti forestali montani e, nelle zone più fresche prealpine, d'alta collina, in quanto erano utilizzate soprattutto per la produzione di farina di castagne.