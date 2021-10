"Domani saremo autonomi", lo screening per individuare i disturbi dell'apprendimento

Uno screening che interesserà, per un periodo di tre anni, le scuole per l'infanzia, le primarie e le secondarie, con l'obiettivo di individuare i disturbi dell'apprendimento e fornire a bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie gli strumenti per affrontare e superare la difficoltà.

E' il progetto "Domani saremo autonomi", ideato e sviluppato dalle consigliere comunali Paola Cavallini e Paola Eleonora Fantoni che è stato presentato questa mattina.

Eccolo spiegato nel video di José Lattari.