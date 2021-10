La Croce Rossa riprende la somministrazione gratuita di terapie iniettive

Ogni anno sono oltre 800 le terapie iniettive ambulatoriali che il Comitato di Vigevano della CRI ha effettuato.

Il servizio era stato sospeso a causa della pandemia di COVID-19 che ha comportato la chiusura temporanea dell’ambulatorio infermieristico delle Infermiere Volontarie, istituzione con quasi un secolo di storia a Vigevano.

Presso Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano riprende ora la somministrazione di farmaci prescritti anche tramite terapia iniettiva grazie alla disponibilità di medici.

Da lunedì a venerdì ore 11-13 e 14-16 è ora possibile accedere anche senza prenotazione (accesso diretto) presso l’ambulatorio di comunità (Corso Cavour 46, Vigevano) muniti della prescrizione medica, del farmaco prescritto e di un documento di identità.

"Non vedevamo l'ora di poter ripartire, in totale sicurezza, con questo importante servizio destinato alla nostra comunità. Da decenni il nostro ambulatorio è un punto di riferimento per tutti coloro che necessitino di somministrazioni di farmaci intramuscolo. Un servizio gratuito e aperto a tutti che migliora il diritto alla salute nella nostra città", dice Andrea Motta presidente CRI Vigevano.

L’ambulatorio di comunità è uno studio medico solidale riservato a persone fragili (anziani, persone con disabilità, persone in difficoltà economica, persone che non dispongono di un medico di famiglia o della Tessera Sanitaria, stranieri) che hanno difficoltà a monitorare il proprio stato di salute e a seguire piani terapeutici. Presso l’ambulatorio è possibile usufruire gratuitamente dei seguenti servizi: Consulto medico generale, Somministrazione farmaci prescritti e terapia iniettiva, Misurazione parametri vitali, Misurazione indice glicemico, Piccole medicazioni, Supporto alla scelta del Medico di Medicina Generale, Supporto per la gestione dei rapporti con il Medico di Medicina Generale e Consulenza per invio del paziente a visite mediche specialistiche.

Per maggiori informazioni è possibile accedere al sito www.crivigevano.it/ambulatorio o mandare una mail a ambulatorio@crivigevano.it