Via Rocca vecchia, bidoni ancora in strada

VIGEVANO - Non sono bastate le indicazioni fornite via lettera dal Comune: i bidoni carrellati dei rifiuti sono ancora parcheggiati perennemente sulla strada e sul marciapiede di via Rocca Vecchia.

È una “fiction” che ha collezionato ormai diverse stagioni. E che dall’estate scorsa ha avuto momenti acuti, con le proteste sempre più pressanti dei cittadini verso le montagne di rifiuti che si accumulavano sulla strada, esposti dai locali del Mercato Coperto. Si sono svolto anche incontri in Comune e ad Asm Isa, ma non si è mai venuti a capo del problema. Dal settore tecnico e urbanistico di palazzo comunale era anche partita a metà ottobre una lettera del nuovo dirigente, l’architetto Paola Taglietti, con la quale si indicava ai gestori dei locali quale sarà la linea del Comune: nessun deposito temporaneo all’esterno per stoccare i bidoni, che potranno stare in strada solo per il tempo dell’esposizione, prima del ritiro da parte di Asm Isa nei giorni e orari previsti e per tipologia (carta, umido, plastica, indifferenziato).

Passati gli addetti dell’azienda i carrellati dovranno essere ritirati all’interno dei locali. La lettera comunicava anche che ai locali saranno forniti dei carrellati aggiuntivi, mentre Asm Isa si impegnerà ad effettuare un doppio passaggio di raccolta tra la mezzanotte e l’una. Nel caso in cui le disposizioni (che erano già contenute in una precedente determina dirigenziale) non vengano rispettate, scatteranno le sanzioni.

Disposizioni che non sono state recepite: la situazione è identica a quella precedente, anche perchè i gestori dei locali, in un intervento pubblicato dal nostro giornale nel mese di settembre, sostenevano che «la stessa superficie interna che si dovrebbe teoricamente destinare ai bidoni, toglierebbe metri quadri al locale commerciale, riducendo la superficie complessiva sotto la soglia necessaria per poter condurre l’attività come da normative. Quindi: o teniamo aperto il locale e mettiamo fuori i bidoni… O chiudiamo il locale per tenere dentro i bidoni?»

Che accadrà nelle prossime settimane? Nei giorni scorsi ci sono state consultazioni frenetiche tra sindaco, dirigente del settore comunale, comandante della Polizia locale, Asm Isa. L’intenzione sarebbe quella di imporre, anche a colpi di sanzioni, il rispetto dei regolamenti.