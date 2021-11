PAVIA. BRIDGENET è una rete nata da poco all'Università di Pavia in risposta all'appello dell'organizzazione internazionale SAR - Scholars At Risk, che ha l'intento di attivare studenti, docenti e cittadini a livello nazionale e internazionale, per sostenere il consolidamento dei corridoi umanitari e costruire un sistema di accoglienza per le studentesse, gli studenti, gli artisti e altri professionisti, con i loro familiari, in fuga dall'Afghanistan.

Lo scopo di BRIDGENET è la realizzazione di un crowdfunding (attraverso il sito di UNIPV Universitiamo) e creare momenti di approfondimento, confronto, dibattito ed eventi rivolti agli studenti e al pubblico.

Dal ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan gli occhi del mondo occidentale si sono rivolti a quel Paese che rapidamente cambiava, a causa del regime talebano, il proprio profilo sociale e politico. La chiusura violenta e rapida di ogni canale di comunicazione ha reso il popolo afghano incapace di chiedere aiuto e assistenza. Il rischio è quindi che l'attenzione del mondo occidentale diminuisca progressivamente nell'assenza di segnali da parte del Paese.

L'iniziativa del 3 novembre "Testimonianze da e sull'Afghanistan - per non dimenticare" che si terrà presso l'Università di Pavia (Aula Magna dalle ore 9,30 alle 13,30), promossa da BRIDGENET, vuole tenere le luci accese sull'Afghanistan, presentando la realtà sul campo attraverso la voce del suo popolo e degli operatori che, in diversi settori e da diversi punti di vista, hanno lavorato e tuttora lavorano per organizzare gli interventi di aiuto e di sostegno.

All'evento parteciperanno in presenza o online personaggi che hanno avuto un ruolo rilevante nella promozione degli aiuti in Afghanistan o in paesi limitrofi. In particolare il generale statunitense David Petraeus già Comandante dell'United States Central Command, comandante delle operazioni militari in Iraq e Afghanistan ed ex direttore della CIA e Anna Prouse, attivista che ha lavorato 8 anni in Iraq e ora impegnata per l'Afghanistan. Il generale Petraeus sarà intervistato in collegamento online, Anna Prouse sarà presente in Aula Magna.

Interverranno inoltre:

Claudia Moioli (Associazione Emergenza Sorrisi)

Esmaeli Qorbanali (consigliere politico dell'ambasciatore afghano a Roma)

Mohammad Musa Mahomodi (Research fellow dello Schell Centre for International Human Rights alla Yale Law School)

Benafsha Yaqoobi (commissioner dell'Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) e attivista)

La diretta si terrà sulla pagina Facebook di Universitiamo by UniPV