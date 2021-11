Vaccino, le terze dosi ora anche in farmacia

Dopo tre o quattro “stop and go”, con annunci seguiti da continui rinvii, finalmente partirà la prossima settimana la possibilità per anziani over 60 e sanitari di avere la terza dose di vaccino anche in farmacia. Sono 27 quelle della provincia di Pavia che hanno aderito, di cui 12 in Lomellina. Le prenotazioni sono già aperte da martedì, la richiesta pare sostenuta, i primi ordini sono partiti e le somministrazioni potranno iniziare da mercoledì 10 novembre.

A Vigevano le farmacie aderenti sono quattro: Bertazzoni in via del Carmine, Moroni in via Mascagni, San Francesco in via Caduti per la Liberazione e Cornalba in corso Vittorio Emanuele. Ci sono poi le farmacie Corsico di Mortara, Belcredi di Cilavegna, Spes di Garlasco, Comasco di Dorno, Ravazzani di Sartirana, Colli di Mede, Zucca di Ferrera Erbognone e Centrale di Sannazzaro. Altre 6 sono a Pavia città, 7 nel Pavese e solo 2 in Oltrepo. Per prenotarsi bisogna contattare direttamente la farmacia.

PFIZER PER LA DOSE BOOSTER

La dose “booster” si farà in ogni caso con Pfizer, indipendentemente da quello che era stato utilizzato in precedenza, purché siano passati almeno sei mesi dalla seconda dose.

Intanto al centro commerciale “Il Ducale”, sede dell’hub vaccinale di Asst, si continuano a somministrare circa 500 dosi al giorno, ormai con nettissima prevalenza di terze, mentre i “ritardatari” della prima non sono più di 50 al giorno. Gli slot per le terze dosi al momento sono tutti pieni fino al 17 novembre, ma vista la richiesta nei prossimi giorni se ne apriranno di ulteriori, riducendo quelli riservati alle prime e alle seconde.

MODERNA COME TERZA DOSE PER I PIU' FRAGILI

Mercoledì è arrivato il via libera dell’Aifa per le seconde dosi per chi ha ricevuto Johnson & Johnson: si può utilizzare Pfizer o Moderna. E il 28 ottobre era arrivato quello per Moderna come terza dose (ma con dosaggio dimezzato). È un passaggio importante perché sblocca la possibilità del “booster” per i più fragili, gli allettati che avevano ricevuto prima e seconda dose a domicilio dai medici di base. A loro infatti non viene fornito Pfizer perché di gestione più complessa per il trasporto e la preparazione.