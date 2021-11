“Il tuo pacco è stato trattenuto ”: ma è una truffa

Circola una nuova truffa, quella del pacco in giacenza. Le potenziali vittime vengono agganciate tramite un sms sullo smartphone.

E' successo anche a noi (ma non ci siamo cascati) di essere raggiunti tramite sms da un avviso che recita così: "Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui".

Cliccando sul link verrete indirizzati ad un falso sito che chiede con quale modalità preferite avvenga la consegna. Conclusi i passaggi, appare la conferma dell’ordine con tanto di data e orari stimati dell’arrivo.

Successivamente viene richiesto di pagare due euro di tasse doganali per sbloccare la consegna, richiedendo di inserire dati sensibili come quelli della carta di credito, per poter ricevere il pacco.

Ma si tratta di una vera e propria truffa. Non fatelo.