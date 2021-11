In farmacia controlli gratuiti della glicemia

Controlli gratuiti della glicemia nelle farmacie del territorio. Obiettivo: prevenire il diabete, e sensibilizzare la popolazione contro un nemico subdolo e invisibile. A Vigevano sono già 3 le farmacie aderenti.

In occasione della Giornata mondiale del diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, da lunedì 15 novembre ATS Pavia – in collaborazione con Federfama e l’Ordine dei Farmacisti di Pavia – scende in campo col monitoraggio delle principali variabili di rischio che portano allo sviluppo di una patologia con un’incidenza elevatissima. «Sul territorio di Pavia – sottolinea il direttore generale di Ats, Lorella Cecconami – i dati di prevalenza del 2020 dicono che gli assistiti pavesi affetti da diabete sono 35.698, ovvero il 6,9% della popolazione (in costante, ma lieve incremento dal 2011), di cui il 54,3% è di genere maschile, mentre il 45,7% è di genere femminile. Una tendenza che trova riscontro nel quadro generale italiano, redatto dall’Italian Diabetes Barometer Report in collaborazione con ISTAT, secondo cui dal 2000 al 2019, i pazienti diabetici sono passati dal 3,8% al 5,8% della popolazione, pari a circa 3 milioni e mezzo di persone, con un trend in leggero calo negli ultimi anni, dopo un decennio di crescita costante».

Grazie al progetto di Prevenzione del Diabete, nato dalla collaborazione tra ATS Pavia, Federfama e l’Ordine dei Farmacisti di Pavia, dal 15 novembre sarà possibile eseguire un test gratuito di misurazione del livello ematico di glicemia nelle 46 farmacie aderenti sul territorio di Pavia e provincia. Il test non è invasivo, bensì semplice ed immediato, e può allertare anche su un eventuale picco glicemico. In caso di test positivo, il soggetto dovrà recarsi dal proprio medico di base per le analisi di approfondimento in via preliminare.

Lorella Cecconami

Ecco le farmacie aderenti. A Vigevano farmacie Brughiera (via San Giovanni 79), Moroni (via Mascagni 29) e Bertazzoni (via del Carmine 27). In Lomellina Bozzani (Garlasco), Isella (Mede), Basiglio (Parona), Comelli (Borgo San Siro), Ferrari (Sannazzaro), Corsico (Mortara), San Carlo (Alagna), Gatti (Candia), Bonacossa (Gropello), Gipponi (Robbio), Comasco e Centrale Perotti (Dorno), Marinone (Rosasco) e Rosa (Palestro).

«Il diabete, infatti - prosegue il direttore generale - è una malattia molto comune che, se trascurata, può determinare danni a lungo termine a numerosi organi e tessuti. Inoltre, nella maggioranza dei casi non dà alcun disturbo e lo scenario peggiore su cui Ats Pavia vuole intervenire concretamente, è il ritardo di diagnosi di 5-10 anni dal reale insorgere della patologia, causato proprio dalla mancata insorgenza di sintomi “sentinella”. Al contrario, il controllo periodico accompagnato da un corretto stile di vita (dieta ipoglicemica, attività fisica regolare) può essere sufficiente per prevenire l’esordio della patologia».