Una parata grande come la città

Momenti di grande suggestione domenica mattina nel centro di Vigevano: la festa delle Associazioni d'Arma ha coinvolto otto realtà, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Gruppo Alpini Vigevano, l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Autieri d’Italia.

Nel video di José Lattari le sequenze più belle ed evocative della giornata di festa, organizzata dal Comune proprio per riunire le realtà associative degli ex appartenenti alle diverse Armi e Corpi dell’Esercito italiano, nei giorni delle celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto.