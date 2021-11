Parco Parri, il carteggio tra gestore privato e Comune. La minoranza: «Episodi incredibili»

VIGEVANO - Documenti alla mano, la minoranza torna a chiedere la sospensione del rinnovo della convenzione con i privati che hanno in gestione dal 2015 il Parco Parri.

L’ultima discussione in consiglio comunale, a fine settembre, riguardo a un’interpellanza illustrata in aula dal consigliere del Polo Laico, aveva spinto l’opposizione a chiedere la documentazione al Comune sui controlli e sulla gestione dell’area verde.

Il dossier

Ottenuto il dossier, i consiglieri dei gruppi Pd, Polo Laico, Movimento 5 Stelle, La Strada per Vigevano e Vigevano Futura ritengono che «è possibile rilevare che nel tempo si sono senz’altro succeduti diversi momenti di insoddisfazione verso la conduzione privata del Parco».

Le richieste contenute nella mozione (qua il testo completo) sono «sospendere immediatamente il rinnovo della convenzione per la gestione del Parco Parri all’attuale conduttore, riportando la stessa gestione in capo all’Amministrazione Comunale» e, in subordine, «a riportare la discussione in consiglio comunale al quale si sottoponga, per preventiva approvazione, la bozza di convenzione prima di procedere a nuova manifestazione pubblica di interesse».

I carteggi: «Episodi incredibili»

Ma cosa si trova nella documentazione consegnata dagli uffici ai consiglieri? Il carteggio, ad esempio, riferito «alla rottura e mancanza di irrigatori del 31 ottobre 2019, al sollecito per mancato intervento sulla richiesta di manutenzione con ripristino dei giochi presenti all’interno del Parco, agli screzi con mancata firma dei verbali di controllo e altro». Non sono mancati, si legge nella mozione, «episodi incredibili come la decisione unilaterale di riapertura del parco e delle attrazioni private con contestuale chiusura di quelle pubbliche».

Il Comune ha fornito documentazione sul Parco Parri ai consiglieri comunali di opposizione. Il 7 aprile di quest'anno la società Parco Parri Vigevano scrisse al Comune per annunciare l'intenzione di riaprire l'area, dopo il periodo pandemico. "Le attrazioni pubbliche verranno chiuse come da Dpcm vigente - si legge nella lettera - Le attrazioni private, siccome distanziate come da normativa anti covid verranno in via sperimentale riaperte». È uno degli "episodi incredibili" citati dalla mozione dei gruppi consiliari d'opposizione

A tutto questo «vanno aggiunte le reiterate pubbliche osservazioni sulla scarsa cura rivolta ai tappeti erbosi, l’evidente inosservanza delle disposizioni della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Milano che il 24 aprile 2015 richiedeva il posizionamento ai margini del parco delle strutture di attrazione e di attività ludica e che per le strutture ludiche fossero scelti “colori meno sfacciati” (attrazioni che a tutt’oggi occupano spazi centrali e i cui colori contrastano con scopi e funzionalità del Parco) e infine le numerose lamentazioni da parte della popolazione sul mancato rispetto degli orari di chiusura».

Si può sciogliere la convenzione?

La mozione ricorda che la convenzione è risolvibile per «inadempimento da parte della Ditta anche di uno solo degli obblighi di cui alla presente convenzione», ma anche che gli uffici hanno segnalato «l’incredibile e ingiustificata inadeguatezza della convenzione in essere» con necessità «di sopperire necessariamente a gravi mancanze contenute nell’originaria, a tutela dei rispettivi obblighi, competenze e responsabilità».