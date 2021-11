“Lo chiamava rock & roll”: il debutto cinematografico di Nicola Silva

La storia di un viaggio tra amicizia, sogni, disabilità e coraggio. Il protagonista sarà Andrea Montovoli, attore con partecipazioni anche a reality show e talent, ma con una carriera iniziata a teatro. Nel cast c’è anche un vigevanese, Nicola Silva, agente assicurativo nella vita ma attore di discreta fama, e cabarettista. Il suo ultimo spettacolo al Cagnoni, “Tardo qualche minuto”, aveva fatto sold out. Silva, un animale da palcoscenico che con “Lo chiamava rock & roll” debutta sul grande schermo. Le riprese saranno nella primavera 2022. Il progetto cinematografico del regista Saverio Smeriglio è ambizioso: raccontare il mondo delle diverse abilità, con il sorriso.

Nel video, l’intervista a Nicola Silva, Germano Lanzoni e Valentina Piparo, regista dello spettacolo "Tardo qualche minuto" andato in scena al teatro Cagnoni nel 2019



«La trama - anticipa Nicola Silva - si svolge in una clinica. Lì c’è anche Enrico, il mio personaggio, affetto da un lieve ritardo, con una passione smisurata per Elvis Presley e per il cubo di rubik: sogna infatti di partecipare a quei tornei di velocità». Un ragazzo dal sorriso contagioso, che accoglie nella clinica il nuovo arrivato Mauro (Montovoli), surfista professionista che dopo un grave incidente sa che non potrà più portare avanti la propria passione. C’è anche Federico. L’attore che lo interpreta, Federico Villa, non è un professionista. Recita la parte di sé stesso, un ragazzo costretto sulla sedia a rotelle perché affetto da una grave malattia degenerativa, l’Atassia di Friedreich.

Federico Villa nel film interpreta sè stesso



Per questo motivo l’iniziativa - che tutti possono sostenere con una raccolta fondi dal sito produzionidalbasso.com - ha già il patrocinio di importanti realtà nazionali come il Comitato italiano paralimpico, la Federazione ciclistica italiana, l’Anmil (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e l’Aisa (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche).

Una storia originale, che farà riflettere su ciò che comunemente viene considerato “normale”, che sovverte gli schemi tradizionali e rende protagonisti gli ultimi, i malati, i diversi, in una chiave davvero nuova che stimola una riflessione profonda. Una commedia d’autore prodotta da Isola Creativa, start up innovativa a vocazione sociale e Imago Animae.

«Sarà emozionante - conclude il vigevanese Nicola Silva - entrare nella parte di Enrico, così come per gli spettatori emozionarsi al cinema».