Vino novello e caldarroste per una buona causa

Torna domenica l’iniziativa “Rotary vino novello”, organizzata congiuntamente dai tre Rotary club del gruppo Lomellina (Vigevano-Mortara, Cairoli e Lomellina) insieme ai club giovanili (i due Rotaract e l’Interact) e all’associazione Alpini. È la quarta edizione, dopo un anno di pausa nel 2020 causa Covid.

Lo scopo è raccogliere fondi per un service comune, che avrà ancora una volta per destinatario l’ospedale di Vigevano, come nelle prime due edizioni, mentre nel 2019 toccò all’istituto De Rodolfi: con il ricavato saranno acquistati uno o più “sgabelli olandesi”, particolari seggiolini a forma di ferro di cavallo utilizzati in sala parto, come da richiesta arrivata dal reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Chi domenica dalle 9 alle 18 raggiungerà gli stand allestiti in piazza Ducale nei pressi della sede dell’ex Cassa di Risparmio e farà un’offerta, a seconda dell’importo riceverà un cartoccio di caldarroste cotte sul posto dai volontari degli Alpini oppure bottiglie di vino novello prodotte dalla cantina sociale Valtidone.

L’iniziativa con ogni probabilità la settimana successiva sarà poi riproposta a Mortara, con un altro beneficiario: il liceo Omodeo, per l’allestimento di un laboratorio linguistico.