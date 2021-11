Da domani al Ducale le vaccinazioni anti-influenzali

Partita dal 25 ottobre negli ambulatori dei medici di base, la campagna di vaccinazione anti-influenzale da domani, giovedì 11 novembre, prende il via anche al centro commerciale “Il Ducale” per chi ha più di 65 anni, per chi è affetto da una serie di malattie croniche e per le altre categorie alle quali è offerta gratuitamente (vedi l'elenco completo).

L’hub di viale Industria, almeno inizialmente, riserverà all'anti-influenzale il punto vaccinale lilla, al piano +1, con una linea dedicata per circa 160 somministrazioni al giorno, mentre per il siero anti-Covid continuerà a funzionare il punto azzurro, al piano -1. In ogni caso tutti dovranno prima fare tappa al banco dell’accettazione, che si trova al piano -1 accanto al punto azzurro.

L'indicazione dell'Ats è di rivolgersi per la vaccinazione prioritariamente al proprio medico di base: in provincia hanno aderito alla campagna in 238 su 301. Per i pazienti dei medici che non hanno aderito c'è l'hub del Ducale. La somministrazione si prenota attraverso il portale regionale vaccinazioneantinfluenzale

Secondo i dati aggiornati a ieri sera, martedì, in provincia di Pavia si sono già vaccinate contro l’influenza stagionale 20.179 persone, di cui 16.564 a cura dei medici di medicina generale. Nell’ultima settimana c’è stata una forte accelerazione: gli stessi dati aggiornati a martedì 2 novembre erano rispettivamente 7568 e 5593.

Intanto da ieri, mercoledì, sono aperte le prenotazioni anche per i bambini da 6 mesi a 6 anni, che riceveranno il vaccino sotto forma di spray nasale.