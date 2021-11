Scoperta la super-truffa. Ciocca (Lega): «E' la prova del fallimento del progetto»

Poco meno di 20 milioni di euro di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza sono stati incassati senza averne diritto. La Guardia di Finanza di Cremona e Novara ha proceduto oggi a 16 arresti con le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, associazione a delinquere ed estorsione. Ad ideare il raggiro è stata una banda di romeni con l'appoggio di alcuni italiani, in qualche caso complici in altri vittime di estorsione.

L'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca

«L’ennesima truffa basata sul reddito di cittadinanza certifica in maniera inequivocabile il fallimento di una misura ideologica che finanzia i furbetti e incentiva le attività criminose, a discapito di chi davvero ne avrebbe bisogno – commenta l'europarlamentare leghista Angelo Ciocca - Grazie alla Guardia di Finanza per aver scoperto una truffa dal valore di decine di milioni di euro e sgominato un’organizzazione criminale di romeni, che ha portato alla denuncia di oltre 9 mila persone. Occorrono seri correttivi al reddito di cittadinanza – aggiunge - e una revisione in manovra dei fondi stanziati, che possono essere reindirizzati su misure ben più concrete e utili come il sostegno alle famiglie con figli autistici e in favore dei disabili».