Fondazione Italia Patria della Bellezza: al via il bando 2022

Dopo l'edizione 2021, che ha visto la partecipazione di oltre 70 progetti - relativi ad attività culturali, di promozione turistica, cura del paesaggio, programmi di educazione nelle scuole e altro - da tutto il territorio italiano, è stata presentata la nuova edizione del bando promosso da Fondazione Italia Patria della Bellezza.

La Fondazione porta avanti un programma di finanziamento rivolto ai progetti e alle attività di valorizzazione della bellezza in Italia, con l'obiettivo di far crescere realtà virtuose già esistenti, per colmare il vuoto relativo all’aspetto della comunicazione dei progetti culturali in Italia e diffondere la consapevolezza del suo valore competitivo e del suo ruolo strategico.

Fare della Bellezza l'identità competitiva dell'Italia è la mission della Fondazione che, con un approccio inclusivo e “dal basso”, promuove i progetti che si distinguono per la loro capacità di valorizzare i territori, trovando una nuova chiave di lettura e di fruizione del patrimonio materiale e immateriale del Paese.

Obiettivo: comunicare la bellezza, intesa nella sua accezione più ampia e universale: arte, turismo, storia, cura el paesaggio, creatività, design, ricerca scientifica e tecnologica, produzione e progettualità, patrimonio agroalimentare ed eccellenze manifatturiere.

La call è aperta: è possibile candidarsi fino al 15 gennaio 2022. I vincitori saranno annunciati il 10 marzo 2022.

Il bando completo con il regolamento e tutti i dettagli è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione “Bandi”: www.patriadellabellezza.it/bandi

“Le categorie e i contenuti dei progetti che lo scorso anno hanno aderito al bando sono molto vari, tutti di grande interesse - commenta Maurizio di Robilant, presidente della Fondazione - si va dai piccoli borghi storici ai parchi archeologici, da musei e festival fino a progetti di marketing territoriale. Nell’esaminarli abbiamo compiuto un vero e proprio viaggio nella bellezza del nostro Paese. Tutti i partecipanti sono accomunati da una grande competenza e una profonda passione per il proprio lavoro, seppur con scarsissime risorse economiche. Spesso le prime risorse che vengono ‘tagliate’ sono quelle destinate alla comunicazione”.

“Un importante patrimonio che abbiamo voluto sostenere non solo con il bando ma anche condividere coinvolgendo nuovi partner, con l’obiettivo di ampliare sempre più il network a supporto della bellezza e del talento italiano - sottolinea Alessia del Corona, direttrice della Fondazione -. Per questo, abbiamo rivolto un appello al mondo della comunicazione affinché

‘adottasse’ alcuni di loro, affiancandoli nello sviluppo di strategie, nell’attività di ufficio stampa e branding. La risposta è stata immediata e sorprendente per la generosità e il coinvolgimento con cui il mondo della comunicazione si è subito attivato”.