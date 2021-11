Giornata contro la violenza sulle donne: a Vigevano tante iniziative e una drammatica testimonianza

Le iniziative organizzate oggi a Vigevano per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nelle immagini: la lettura degli studenti dei nomi delle vittime, perchè non siano dimenticate, le proiezioni luminose in piazza Ducale e le mostre in Castello, alla sala del Duca e in Strada Sotterranea.

Gli eventi proseguiranno fino a domenica, con "Non sei sola" a cura dell'associazione di volontariato Con tatto Donna. Leggi l'articolo qui sotto: