Il "Masera" torna al Comune... e al Vigevano

Dallo scorso mese di ottobre il Comune di Vigevano si è “ripreso” il Centro Sportivo Lucilio Masera. Scaduta la concessione per la gestione della struttura di via Buccella alla società Città di Vigevano, l'amministrazione ha infatti deciso di tornare a essere il gestore unico di questo storico impianto cittadino. Non si esclude per il futuro un nuovo bando di assegnazione come avvenuto in passato, ma per adesso gli orari di utilizzo sono a disposizione delle società che ne facciano richiesta, società che potranno godere di tariffe agevolate per superare le difficoltà legate alla pandemia e anche alla parziale inagibilità di alcuni spazi dello stadio "Dante Merlo". Nel contempo il Comune ha affidato al Pool Vigevano Sport il compito di pulizia e custodia dell'impianto.

La Juniores del Vigevano con il presidente Speciale al campo Masera per un allenamento

Da qualche giorno, questa nuova situazione consente al Vigevano 1921 di tornare a utilizzare, dopo molti anni, il centro sportivo Masera, risolvendo gran parte dei problemi logistici che angustiavano la società biancoceleste. Per mancanza di campi, infatti, a inizio stagione il Vigevano si era visto costretto a tralasciare parte dell'attività giovanile e ad allenarsi a Borgo San Siro. Soddisfatto il presidente Gianni Speciale: “Devo ringraziare l'assessore allo sport Nuzia Alessandrino, ma anche il Pool Vigevano Sport nelle persone di Oscar Campari e Fabio Andolfo, che si sono dati da fare per sbloccare finalmente questo annoso problema”.