Parona: l'addio a Marioli, artista controcorrente

Anticonformista, riconoscibile, provocatorio. O lo amavi o lo odiavi. Ma di amici Maurizio Marioli ne ha lasciati tanti.

Un autoritratto

L'artista di Parona è scomparso stamattina, sabato 27 novembre. Aveva 66 anni. Il suo atelier di Parona in via Lorenzo Toma, prima del lockdown, era un vero e proprio porto di mare di gente sempre diversa. Al centro lui e soprattutto le sue sculture in ferro, vero marchio di fabbrica. Trentino di origine, sposato con una donna di Parona, Marioli aveva ripreso a creare in età matura dopo una pausa di trent'anni in giro per il Mondo.

Le sue condizioni di salute erano brutte da qualche mese. Maurizio Marioli è stato candidato a Parona nel 2009 come consigliere comunale, venendo eletto in opposizione. Ambientalista, mai scontato, nel 2012 aveva esposto un quadro con una donna nuda e decapitata fuori dalla porta del suo studio. I vigili lo avevano fatto rimuovere. Per questo e tanti altri aneddoti Parona perde un pezzo importante dal punto di vista culturale.