Pd, incredibile pasticcio! Non bastano le firme per il candidato presidente della Provincia

PAVIA - Dopo un mese di feroci lotte interne, la faida nei democratici pavesi partorisce un fallimento storico: non ci sarà un candidato presidente della lista di centrosinistra e civica promossa dal Pd: non sono state, infatti, raccolte abbastanza firme per supportare la presentazione del prescelto, il sindaco di San Martino Siccomario, Alessandro Zocca (275 sulle 350 necessarie). Una giornata difficile, quella dei democratici pavesi, che piangono anche la scomparsa di Piero Giovanolla, ex sindaco di Pavia, tra il 1986 e il 1988.

Alessandro Zocca, sindaco di San Martino Siccomario, candidato mancato alla presidenza della Provincia di Pavia

LA LISTA

Al via alle elezioni di sabato 18 dicembre (cui parteciperanno i sindaci e i consiglieri comunali di tutta la Provincia) ci sarà solo la lista per il Consiglio, con Zocca in testa all'elenco. Una lista nella quale spicca l'assenza di consiglieri comunali del Pd o di minoranza, vigevanesi. Non era mai accaduto.

SILENZIO, PARLA PELUFFO

A dare l'annuncio, con un comunicato stampa, è stato il segretario regionale del pd lombardo, Vinicio Peluffo: “L’impegno di questi giorni è stato molto, abbiamo raccolto 275 firme di amministratori per il nostro candidato Alessandro Zocca e 255 per la lista del centrosinistra. Non potremo competere per la presidenza ma in questi giorni continueremo a lavorare con energia per cogliere il miglior risultato per eleggere i nostri rappresentanti in Consiglio provinciale di Pavia. Lo meritano i nostri iscritti e tutti quei cittadini che continuano a credere in progetti politici seri e non in quelli che si manifestano con arroganza politica".

LE SENTENZE DI PELUFFO. Il segretario regionale dei Dem si è distinto, in questa fase, per alcune frasi che rimarranno come pietre miliari. La prima nel comunicato del 25 novembre: "So bene che la partita (quella pavese, ndr) è complessa, ma le sfide si accettano e ci si impegna al massimo - conclude Peluffo - del resto solo qualche anno fa in pochi avrebbero scommesso che la città di Varese, feudo della Lega, sarebbe mai stata vinta dal centrosinistra, addirittura dal PD. E invece oggi governiamo Varese, dopo ormai due vittorie elettorali. E della Lega non si sente la mancanza". Scommessa improvvida, quella su Pavia. E poi, nel comunicato di domenica 28: "Il Pd e il centrosinistra si presentano con una proposta seria, totalmente al di fuori delle lotte di potere del centrodestra a cui abbiamo assistito in questi giorni". Pd estraneo alle lotte di potere della Lega? Sicuramente, ma non certo alle proprie, che hanno devastato il partito. Tuttavia va riconosciuto a Peluffo il coraggio di metterci la faccia, unico a farlo sino ad ora.

Il clamoroso fallimento della candidatura Zocca commentato in audio dal capogruppo uscente del Pd in Provincia e consigliere comunale a Vigevano, Emanuele Corsico Piccolini, che sottolinea anche l'assenza di nomi di vigevanesi nella lista per il nuovo consiglio. "E' il punto più basso nella storia del centrosinistra in questa provincia". Play qui sotto per ascoltare

A CHI LE FIRME?

Ma allora per quale candidato hanno firmato molti consiglieri vicini ai democratici? Per uno dei due candidati leghisti, il sindaco di Marzano Angelo Bargigia, l'uomo che la corrente dell'eurodeputato Ciocca contrappone a quello scelto ufficialmente dal partito, il sindaco di Varzi Giovanni Palli. Il Pd porta acqua al mulino della spaccatura in casa leghista, ma a un prezzo carissimo.

Qui sotto, una breve cronistoria dei fatti. Cliccando sull'immagine è possibile visualizzare la scheda in formato pdf