In campo per ricordare il brigadiere dei carabinieri Anastasi

Un modo per ricordare un uomo e un militare che ha lasciato in segno. Si è svolto oggi, sul campo del centro sportivo “D’Antona-Cavallino” di corso Togliatti il 1° Memorial “Calogero Anastasi” in ricordo del brigadiere dei carabinieri, in forza al Nucleo comando della Compagnia di Vigevano, deceduto a 53 anni per il Covid-19 nella primavera dello scorso anno e riservato alle forze dell'ordine.

I partecipanti all'evento che si è svolto oggi pomeriggio

A volerlo sono stati i figli Sara e Daniele. «Per noi è stato emozionante vedere una così grande partecipazione tra le forze dell’ordine – hanno detto – e a tutti va il nostro ringraziamento. Questoi ci rende ancora più orgogliosi di nostro padre. Il ricavato dell’evento – hanno poi aggiunto Sara e Daniele Anastasi – sarà devoluto alla Croce Azzurra di Vigevano».

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra della polizia penitenziaria. Al secondo posto si sono piazzati i carabinieri e al terzo la guardia di finanza.

La polizia penitenziaria ha vinto il Memorial Anastasi

Il brigadiere Calogero Anastasi aveva 53 anni

Originario di Galati Mamertino (Messina) Calogero Anastasi si era arruolato nel 1985 e aveva frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari), terminata la quale era stato destinato alla Lombardia. Aveva svolto servizio in diverse stazioni del Pavese e nel 1996 era stato assegnato alla Compagnia di Vigevano dove era diventato, per la sua professionalità e la sua umanità, un punto di riferimento per i colleghi. Nella primavera del 2020 aveva contratto il Covid-19 e il decorso della malattia sembrava essere positivo. Ma proprio quando sembrava che il peggio fosse alle spalle la situazione era precipitata e il carabiniere era deceduto.