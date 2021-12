Green pass "rafforzato": ecco quando servirà

Scatterà dalla prossima settimana l’obbligo di Green pass “rafforzato”, chiamato anche Super Green pass, introdotto dal decreto legge 26 novembre 2021 numero 172. Sarà necessario per accedere a una serie di locali, attività e servizi anche in zona bianca. È una misura transitoria, in vigore per il periodo natalizio, dal 6 dicembre al 15 gennaio. Poi, a regime, sarà richiesto solo in caso di zona gialla o arancione.

Anzitutto, cos’è il green pass “rafforzato”?

Oggi il documento si può ottenere in tre modi: in caso di completamento del ciclo vaccinale primario da meno di 9 mesi, in caso di guarigione da Covid da meno di 6 mesi o in caso di tampone negativo. Il Green pass “rafforzato” è quello ottenuto solo con uno dei primi due requisiti: in altre parole non basta più il tampone negativo da ripetere periodicamente, visto che vale per 48 ore.

Nei 40 giorni a cavallo di Natale e Capodanno, anche in caso di permanenza in zona bianca, il Green pass “rafforzato” sarà obbligatorio per:

• consumare al tavolo al chiuso in bar e ristoranti;

• assistere a spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, concerti), a eventi e competizioni sportive (stadi, palazzetti);

• entrare in sale da ballo e discoteche;

• partecipare a feste e cerimonie pubbliche.

In altri casi invece basta il Green pass “base”, ottenibile anche a seguito di tampone. Rispetto al passato è diventato obbligatorio anche per accedere a:

• alberghi (e relative attività di ristorazione);

• spogliatoi di attività sportive svolte all’aperto;

• ferrovie interregionali e regionali;

• trasporto pubblico locale (metropolitane, bus, tram).

Il Green pass “base” era già e resta obbligatorio per:

• andare al lavoro;

• frequentare l’università;

• viaggiare su aerei, treni, autobus a lunga percorrenza;

• entrare in musei e mostre, centri culturali come biblioteche, sociali o ricreativi;

• frequentare piscine, palestre, centri benessere (solo al chiuso) e accedere ai relativi spazi adibiti a spogliatoi e docce, nonché impianti sciistici;

• partecipare a sagre e fiere, convegni, congressi, concorsi pubblici;

• entrare in centri termali, parchi di divertimento, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Con lo stesso decreto l’obbligo vaccinale (compresa terza dose) è stato esteso dal 15 dicembre anche a:

• personale scolastico;

• personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

• personale che opera a qualsiasi titolo all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;

• personale che opera a qualsiasi titolo alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.